Цитаты из романа "Дубровский"

Гость: Гость:

“Есть достоинства выше знатности рода, именно: достоинство личное” (А. С. Пушкин. «Опровержения на критику») . В романе «Дубровский» А. С. Пушкин говорит о чести и подлости, любви и ненависти, благородстве и низости. Троекуров: бесчестие, когда кто-то позволяет себе поступать по-своему, не прислушиваясь к твоему мнению, значит, не оказывая должного почёта и уважения; бесчестие-стерпеть от менее богатого и знатного помещика замечание, тем самым уронить свой авторитет. А. Г. Дубровский: бесчестие- терпеть оскорбления от богатых самодуров, проглатывать обиды, не защищать своё человеческое достоинство. Владимир Дубровский: бесчестие-оставить без отмщения, без наказания неправедный поступок, стерпеть беззаконие. Маша: бесчестие-идти против общественной морали, руководствуясь чувством, желанием. Как видим, каждый верен своему понятию чести. Выберите и Вы свое понятие о чести созвучное всему произведению.