Цитаты из сказки о мертвой царевне и семи богатырях

Литература
Цитаты из сказки о мертвой царевне и семи богатырях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черти ли сладить с бабой гневной ? Спорить нечего.С царевной Вот Чернавка в лес пошла И в такую в даль свела
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