Цвет времен года в английском языке

Английский язык
Цвет времен года в английском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну типо, осень жёлтый, Зима синий
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