Турист плыл на теплоходе сначала 1,2 ч по озеру, а затем 3,6 ч по реке, которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4 км/ч, а скорость течения реки 1,7 км/ч. Найдите длину всего пути туриста на теплоходе.
Математика
Турист плыл на теплоходе сначала 1,2 ч по озеру, а затем 3,6 ч по реке, которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4 км/ч, а скорость течения реки 1,7 км/ч. Найдите длину всего пути туриста на теплоходе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По озеру - 22,4 * 1,2 = 26,88 км По реке - (22,4 - 1,7) * 3,6 = 74,52 км Полностью путь = 26,88 + 74,52 = 101,4 км.
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