Туристу надо было пройти 72 км. в первый день он прошел 0,2 всего пути, а во второй день - 0,35 всего пути.Сколько км осталось пройти туристу?
Математика
Туристу надо было пройти 72 км. в первый день он прошел 0,2 всего пути, а во второй день - 0,35 всего пути.Сколько км осталось пройти туристу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 72 км 1-ый день - 0,2 от 72 2-ой день - 0,35 от 72 1) 72*0,2=14,4 (км) - пройдено за 1-ый день. 2) 72*0,35=25,2 (км) - пройдено за 2-ой день. 3) 72-(14,4+25,2)=32,4 (км) - осталось. Ответ: 32,4 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На пляже строили башни из песка 7 ребят, а играли в мяч 10 ребят. поставь к условию разные вопросы чтобы задачи решались так : 10+7 10-7
Математика