Туристу надо было пройти 72 км. в первый день он прошел 0,2 всего пути, а во второй день - 0,35 всего пути.Сколько км осталось пройти туристу?

Математика

Туристу надо было пройти 72 км. в первый день он прошел 0,2 всего пути, а во второй день - 0,35 всего пути.Сколько км осталось пройти туристу?

Автор: Гость