Туристы купили палатку, рюкзаки и спальные мешки. Половина стоимости покупки была истрачена на палатку. На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака по цене 120000 р. и 1 спальный мешок по той же цене. Сколько денег заплатили за ...
Математика
Туристы купили палатку, рюкзаки и спальные мешки. Половина стоимости покупки была истрачена на палатку. На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака по цене 120000 р. и 1 спальный мешок по той же цене. Сколько денег заплатили за всю покупку?
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