Туристы прошли маршрут за четыре дня,в 1 день 3/20 во второй 7/40 в третий 3/8. Какую часть маршрута прошли туристы в четвертый день?

Математика
Туристы прошли маршрут за четыре дня,в 1 день 3/20 во второй 7/40 в третий 3/8. Какую часть маршрута прошли туристы в четвертый день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28/40 маршрута они прошли в 4-ый день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить уравнение
Ответить
Математика
За месяц цена акций нефтяной компании упала с 60000 рублей до 45000 рублей. На сколько процентов подешевели акции?
Ответить
Литература
"Лисица и Ворон"; Какие человеческие недостатки высмеиваются баснописцем?
Ответить
Русский язык
Что такое театр где выступают актёры
Ответить
Литература
Назви братів і сестер Тараса Шевченка
Ответить