Туристы прошли маршрут за четыре дня,в 1 день 3/20 во второй 7/40 в третий 3/8. Какую часть маршрута прошли туристы в четвертый день?

Математика

Туристы прошли маршрут за четыре дня,в 1 день 3/20 во второй 7/40 в третий 3/8. Какую часть маршрута прошли туристы в четвертый день?

Автор: Гость