Туристы прошли маршрут за четыре дня,в 1 день 3/20 во второй 7/40 в третий 3/8. Какую часть маршрута прошли туристы в четвертый день?
Математика
Туристы прошли маршрут за четыре дня,в 1 день 3/20 во второй 7/40 в третий 3/8. Какую часть маршрута прошли туристы в четвертый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28/40 маршрута они прошли в 4-ый день
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