Туристы собираясь в двухнедельный лодочный поход должны купить сухие продукты из расчета 2 пакета в день на человека в поход идут 12 человек сколько пакетов в сухих продуктов нужно купить в поход пошли только 8 человек на сколь...

Математика
Туристы собираясь в двухнедельный лодочный поход должны купить сухие продукты из расчета 2 пакета в день на человека в поход идут 12 человек сколько пакетов в сухих продуктов нужно купить в поход пошли только 8 человек на сколько дней хватит куплиных сухих продуктов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12*2*14=336 пакетов -всего для 12 чел на 14дней 336/8=42 дня-для 8 чел.
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