Туристы собираясь в двухнедельный лодочный поход должны купить сухие продукты из расчета 2 пакета в день на человека в поход идут 12 человек сколько пакетов в сухих продуктов нужно купить в поход пошли только 8 человек на сколь...
Математика
Туристы собираясь в двухнедельный лодочный поход должны купить сухие продукты из расчета 2 пакета в день на человека в поход идут 12 человек сколько пакетов в сухих продуктов нужно купить в поход пошли только 8 человек на сколько дней хватит куплиных сухих продуктов
Ответ(ы):
Гость:
12*2*14=336 пакетов -всего для 12 чел на 14дней 336/8=42 дня-для 8 чел.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Складіть усно невелике висловлювання (5-7 речень) на одну з тем, використовуючи при??метники різних груп за значенням. ТЕМИ: «Мамина пісня», «Тат...
Геометрия