Туристы собираясь в двухнедельный лодочный поход должны купить сухие продукты из расчета 2 пакета в день на человека в поход идут 12 человек сколько пакетов в сухих продуктов нужно купить в поход пошли только 8 человек на сколь...

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Туристы собираясь в двухнедельный лодочный поход должны купить сухие продукты из расчета 2 пакета в день на человека в поход идут 12 человек сколько пакетов в сухих продуктов нужно купить в поход пошли только 8 человек на сколько дней хватит куплиных сухих продуктов

Автор: Гость