Твір 5-7 речень на тему я в літньому таборі Заранее спасибо (Можно на русском\украинском\английском)

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Я люблю їздити в літні табори. Особливо якщо табір їде в гори, тому що мені подобаються ліса й свіжа природа. Літній табір - це прекрасна можливість завести нових друзів, побувати в походах, та дізнатися багато цікавих історій, легенд та пісень. Це не тільки дуже весело, але й повчально. Я вважаю, що в літніх таборах немає жодного мінусу, й їздити туди кожне літо - це тільки задоволення та отримання багато нових емоцій.