Твір 5-7 речень на тему я в літньому таборі Заранее спасибо (Можно на русском\украинском\английском)

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Твір 5-7 речень на тему я в літньому таборі Заранее спасибо (Можно на русском\украинском\английском)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю їздити в літні табори. Особливо якщо табір їде в гори, тому що мені подобаються ліса й свіжа природа.  Літній табір - це прекрасна можливість завести нових друзів, побувати в походах, та дізнатися багато цікавих історій, легенд та пісень. Це не тільки дуже весело, але й повчально.   Я вважаю, що в літніх таборах немає жодного мінусу, й їздити туди кожне літо - це тільки задоволення та отримання багато нових емоцій. 
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