3 ласс p.94 ex. 2. look and read. then describe the picture. составить 6 предложений про свою комнату, начи??ая с таких слов the ...is on/ under/ behind/ next to the ...

Английский язык
3 ласс p.94 ex. 2. look and read. then describe the picture. составить 6 предложений про свою комнату, начи??ая с таких слов the ...is on/ under/ behind/ next to the ...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мпшмгпмщрсгпмрсдемдсоп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какова роль подвига данко для людей
Ответить
Математика
Как решить пример 936810:5.Решение и ответ
Ответить
Русский язык
Характеристика согласных звуков в каком случае согласная буква обозначает мягки?? звук А в каком твердый
Ответить
Английский язык
Кошка держит сумку как подписать картинку на англ яз
Ответить
Математика
Помогите с алгеброй! 7 Класс! Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена! ((По подробней! Меня на уроке не было!)) x² + 2xy - y²
Ответить