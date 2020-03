3 ласс p.94 ex. 2. look and read. then describe the picture. составить 6 предложений про свою комнату, начи??ая с таких слов the ...is on/ under/ behind/ next to the ...

Английский язык

3 ласс p.94 ex. 2. look and read. then describe the picture. составить 6 предложений про свою комнату, начи??ая с таких слов the ...is on/ under/ behind/ next to the ...

Автор: Гость