3 ласс p.94 ex. 2. look and read. then describe the picture. составить 6 предложений про свою комнату, начи??ая с таких слов the ...is on/ under/ behind/ next to the ...
Английский язык
3 ласс p.94 ex. 2. look and read. then describe the picture. составить 6 предложений про свою комнату, начи??ая с таких слов the ...is on/ under/ behind/ next to the ...
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Мпшмгпмщрсгпмрсдемдсоп
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