Помогите с алгеброй! 7 Класс! Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена! ((По подробней! Меня на уроке не было!)) x² + 2xy - y²

Математика

Помогите с алгеброй! 7 Класс! Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена! ((По подробней! Меня на уроке не было!)) x² + 2xy - y²

Автор: Гость