Помогите с алгеброй! 7 Класс! Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена! ((По подробней! Меня на уроке не было!)) x² + 2xy - y²
Математика
Помогите с алгеброй! 7 Класс! Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена! ((По подробней! Меня на уроке не было!)) x² + 2xy - y²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+y)². Это формула, в учебнике поищи.
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