У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. за год число его книг увеличилось на ??реть. сколько книг стало у Саши?

Математика
У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. за год число его книг увеличилось на ??реть. сколько книг стало у Саши?
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Гость:
27:3=9 27+9=36 ответ:36
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