У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. за год число его книг увеличилось на ??реть. сколько книг стало у Саши?

Математика

У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. за год число его книг увеличилось на ??реть. сколько книг стало у Саши?

Автор: Гость