У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. за год число его книг увеличилось на ??реть. сколько книг стало у Саши?
Математика
У Саши в его домашней библиотеке было 27 книг. за год число его книг увеличилось на ??реть. сколько книг стало у Саши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27:3=9 27+9=36 ответ:36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык
Даны слова: раз, розовый, резина, разговор, скользкий, мороз, поземка, резки , Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые сл...
Окружающий мир