Составьте план рассказа о Великой Отечественной войне
Окружающий мир
Составьте план рассказа о Великой Отечественной войне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 как начиналась война? 2 как продолжалась война на протяжении 3-х лет? 3 как Россия победила фашистов?
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