В равнобедренном треугольнике ABC биссектриса угла А пересекает сторону BC в точке ??. Найдите углы треугольника, если AKB - 132 градуса.

Геометрия

В равнобедренном треугольнике ABC биссектриса угла А пересекает сторону BC в точке ??. Найдите углы треугольника, если AKB - 132 градуса.

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