Дима прочитал книгу в которой было 310 стр. C пятого дня он начал читать на 5 стр в день больше, чем в первые 4 дня. Ещё через 2 дня он дочитал книгу. Сколько страниц в день читал Дима поначалу

Математика
Дима прочитал книгу в которой было 310 стр. C пятого дня он начал читать на 5 стр в день больше, чем в первые 4 дня. Ещё через 2 дня он дочитал книгу. Сколько страниц в день читал Дима поначалу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-х 2-х 3-х 4-х 5-х+5 6-х+5 7-х+5 4х+3х+15=310 7х=295 Х~=~42 страницы в день
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