Дима прочитал книгу в которой было 310 стр. C пятого дня он начал читать на 5 стр в день больше, чем в первые 4 дня. Ещё через 2 дня он дочитал книгу. Сколько страниц в день читал Дима поначалу

Математика

Дима прочитал книгу в которой было 310 стр. C пятого дня он начал читать на 5 стр в день больше, чем в первые 4 дня. Ещё через 2 дня он дочитал книгу. Сколько страниц в день читал Дима поначалу

Автор: Гость