Помогите решить 2 уровнения, пожалуйста. 1. 3,4 - 9х = 1,6 2. 12м + 14м + 4,2 = 12
Математика
Помогите решить 2 уровнения, пожалуйста. 1. 3,4 - 9х = 1,6 2. 12м + 14м + 4,2 = 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3,4-9х=1,6 9х=3,4-1,6 9х=1,8 х=1,8÷9 х=0,2 3,4-9×0,2=1,6 3,4-1,8=1,6 1,6=1,6 2.12м+14м+4,2=12 26м=12-4,2 26м=7,8 м=7,8÷26 м=0,3 26×0,3+4,2=12 7,8+4,2=12 12=12
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