Помогите с алгеброй! 7 Класс! Cрочно! Найдите значение выражения ((По подробней! Ме??я на уроке не было!!)) y² - 2y + 1 при y = 101;-11;0,6

Математика

Помогите с алгеброй! 7 Класс! Cрочно! Найдите значение выражения ((По подробней! Ме??я на уроке не было!!)) y² - 2y + 1 при y = 101;-11;0,6

Автор: Гость