Помогите с алгеброй! 7 Класс! Cрочно! Найдите значение выражения ((По подробней! Ме??я на уроке не было!!)) y² - 2y + 1 при y = 101;-11;0,6

Математика
Помогите с алгеброй! 7 Класс! Cрочно! Найдите значение выражения ((По подробней! Ме??я на уроке не было!!)) y² - 2y + 1 при y = 101;-11;0,6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При у=101    101²-2*101+1=10000 при у=-11      (-11)²-2*(-11)+1=144 при у=0,6      0,6²-2*0,6+1=0,16
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