Решите пожалуйста 752 номер.
Алгебра
Решите пожалуйста 752 номер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20х²-10х+5-20х²+12х+2=2х+7 14у²-35у-21-12у²+36у+20=2у²+у-1 3ав-а-ав+3в-2ав+2а-2в=а+в 4х²-х²у²+х²у²-7у²-4х²+12х=-7у²+12х
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