В каком веке сложился путь из Новгород в Царьград
Окружающий мир
В каком веке сложился путь из Новгород в Царьград
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно в 1882 но помойму так
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