Характеристика согласных звуков в каком случае согласная буква обозначает мягки?? звук А в каком твердый

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Характеристика согласных звуков в каком случае согласная буква обозначает мягки?? звук А в каком твердый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мягкий звук - когда после согласного звука стоят гласные е ё и ю я   и еще когда стоит после согл.звука Ь. А твердый - когда согл.звук стоит перед Ъ (съезд) и во всех остальных случаях ( напр. после согл. звука стоят гласные а о у ы ) , и когда за соглас.звуком стоит соглас. звук  (напр. ЗДРаВСТВуйте)

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