Характеристика согласных звуков в каком случае согласная буква обозначает мягки?? звук А в каком твердый

Гость: Гость:

мягкий звук - когда после согласного звука стоят гласные е ё и ю я и еще когда стоит после согл.звука Ь. А твердый - когда согл.звук стоит перед Ъ (съезд) и во всех остальных случаях ( напр. после согл. звука стоят гласные а о у ы ) , и когда за соглас.звуком стоит соглас. звук (напр. ЗДРаВСТВуйте)