Характеристика согласных звуков в каком случае согласная буква обозначает мягки?? звук А в каком твердый
Русский язык
Характеристика согласных звуков в каком случае согласная буква обозначает мягки?? звук А в каком твердый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мягкий звук - когда после согласного звука стоят гласные е ё и ю я и еще когда стоит после согл.звука Ь. А твердый - когда согл.звук стоит перед Ъ (съезд) и во всех остальных случаях ( напр. после согл. звука стоят гласные а о у ы ) , и когда за соглас.звуком стоит соглас. звук (напр. ЗДРаВСТВуйте)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Помогите с алгеброй! 7 Класс! Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена! ((По подробней! Меня на уроке не было!)) x² + 2xy - y²
Английский язык