Какова роль подвига данко для людей
Литература
Какова роль подвига данко для людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я понял значение подвига Данко . Во-первых, когда Данко вырвал свое сердце он дал людям свет и при этом он не задумывался о своей смерти. Люди даже не заметили смерти Данко. Он поступил, как настоящий герой. Ему было неважно, что он может погибнуть. А о чем это говорит? А это говорит о том, что Данко добрый, смелый, храбрый, мужественный, отважный, стойкий, удалой, дерзкий, бравый, доблестный, безбоязный. Это именно те качества, по которым стоит охарактеризовать Данко. Таким образом, Данко поступил как настоящий герой.
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