Какова роль подвига данко для людей

Литература
Какова роль подвига данко для людей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я понял  значение подвига Данко . Во-первых, когда Данко вырвал свое сердце он дал людям свет и при этом он не задумывался о своей смерти. Люди даже не заметили смерти Данко.  Он поступил, как настоящий герой. Ему было неважно, что он может погибнуть.  А о чем это говорит? А это говорит о том, что Данко добрый, смелый, храбрый, мужественный, отважный, стойкий, удалой, дерзкий, бравый, доблестный, безбоязный. Это именно те качества, по которым стоит охарактеризовать Данко.  Таким образом, Данко поступил как настоящий герой. 
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