Твір на 10 речень,на тему "Сила народу -в єдності" (ЗА повістю І. Франка «Захар Беркут»).
Українська література
Твір на 10 речень,на тему "Сила народу -в єдності" (ЗА повістю І. Франка «Захар Беркут»).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ми живемо в суспільстві, де кожного для трапляється чи то якась несподіванка, неприємна чи радісна подія. Сила кожного народу - в єдності. Була б це війна, щастя, успіх, народ повинен бути разом. Гарним прикладом єдності є громада тухольців. Громада Захара Беркута - звичайні люди, які одержали перемогу. Захар Беркут говорив : "Доки ви будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас". Дійсно, ці слова є філосфськими. І ми повинні брати приклад з такого народу!
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