Твір на тему: "Лист мамі"

Гость: Гость:

Здраствуй, дорога мама. Напевно, ти зачудуєшся, що я пишу тобі цей лист, але тільки так я можу передати тобі все те, що я почуваю. Пам’ятаєш, як ще зовсім недавно я бігала маленькою дівчинкою біля нашого будинку?Ти увесь час говорила мені бути обережної, щоб я не впала й не порвала яке – небудь із численних чарівних платтячок, які ти з особливою ретельністю й любов’ю дбайливо шила мені. А я звичайно не слухала тебе й щораз верталася з розбитими коліньми й порваними оборочками поділу. Ти постійно піклувалася про мене й переживала, щоб із мною все було добре.А потім я пішла в школу. Всі перші й останні дзвінки, ранки й конкурси самодіяльності ти завжди була поруч. Увесь час допомагала, коли в мене не виходило робити уроки або давала пораду, коли з’являлися якісь проблеми… Проблеми… У дитинстві все здається набагато значніше, ніж є насправді. Усе здається таким яскравим, новим і хвилюючої. Але тепер з віком це все притираєтьсяМи не можемо більше оцінити речі по достоїнству. Також як всі навколо більше не приносить такої радості, як раніше, так і твоя турбота стала відчуватися по – іншому. Якщо раніше це було щастям, то з роками вона початку сприйматися як тягар. А от уже й справжні проблеми, не ті, що в дитинстві, такі як двійка або зіпсований одяг, і навіть не сувора догана в школі, а нерозуміння між найбільш близькими людьмиСтіна, що стала відокремлювати мене від тебе, улюблена ненька, от що викликає найбільші переживання в моєму серці. Я знаю, що ти ображаєшся на мене, часто розбудовуєшся, іноді навіть плачеш, коли ніхто не бачить. Я хочу попросити прощення за всі образи, неприємні слова або ж погані вчинки, які заподіяли тобі біль і розчаруванняЯ стаю дорослою й усвідомлення власних помилок – ще один крок до цього. Я хотів абы й далі залишатися твоєю маленькою дівчинкою, але ми обидві повинні зрозуміти, що це вже неможливо. Давай тоді забудемо про всі неприємності й вступимо в цей етап разом: ти, мій самий дорогою чоловічок на світі, і я, твоя вже небагато доросла, але в теж час маленька дочка