Твір на тему: надзвичайний світ у поезіях івана малковича)допоможіть, будь-ласка, ??а завтра дуже потрібно)

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Малкович — сучасний поет. Автор кількох , поетичних збірок, директор і власник приватного дитячого видавництва. Автор і упорядник багатьох дитячих книжок. Фактично, через діяльність І. Малковича в Україні почали активно видавати книжки для дітей. Видані в видавництві твори визнано на багатьох міжнародних книжкових виставках, а поезії автора увійшли в літературний процес сучасності як оригінальне і самобутнє явище. «З янголом на плечі». Ліричний герой «бреде собі самотньо із янголом на плечі» і «жене його у спину сірий маятник життя». «А він йде і йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі: янголе, не впадь з плеча». Поезія І. Малковича наскрізно символічна. Але цей символізм нескладний для розуміння. Оптимістичний погляд на життя, тепло та щирість поетичного слова роблять твори поета дуже емоційними, якимись інтимними, ніби промовленими пошепки до читача. Читать полностью: http://tvori.com.ua/poeziya-ivana-malkovicha-abo-suchasnij-svit-ne-zhorstokij/#ixzz41SpxKVY5