Начерти квадрат со стороной 3 см , закрась 1/3 площади данного квадрата.Сколько квадратных см. ты закрасил
Математика
Начерти квадрат со стороной 3 см , закрась 1/3 площади данного квадрата.Сколько квадратных см. ты закрасил
Ответ(ы):
Гость:
3.....................................
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