Начерти квадрат со стороной 3 см , закрась 1/3 площади данного квадрата.Сколько квадратных см. ты закрасил

Математика
Начерти квадрат со стороной 3 см , закрась 1/3 площади данного квадрата.Сколько квадратных см. ты закрасил
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3.....................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Замените символы ∗ одночленами так, чтобы выполнялось равенство: (∗−∗)^2=36x^2-∗+100x^4y^6 ----------------------------------------------------...
Ответить
Українська мова
Звукова модель слова запамятай
Ответить
Английский язык
Кто создал кыл-кобыз
Ответить
Литература
Помогите сочинить12 вопросов по рассказу Чехова толстый и тонкий
Ответить
Окружающий мир
Посуду делали Древние славяне из: а)из глины; б)из металла; в)из дерева.
Ответить