Помогите сочинить12 вопросов по рассказу Чехова толстый и тонкий

Гость: Гость:

1 почему Толстой был злым? 2 Почему танки потом помог ему3 Почему все они потом стали друзьями 4 Почему сперва про толстых был злым а потом стал добрым 5 Почему тонкий помог этому злому старику 6 А почему Тонкий и толстый стали друзьями и почему они навеки были друзьями 7 как он выручил Толстого 8 а как толстый помог тонкому 9 А почему когда жена Толстого выгнала тонкого на улицау 10 Как отблагодарил толстый с тоникому 11 А когда жена Толстого пастила Дом тоньково 12 как танки отблагодарил жену Толстого