При митозе хроматиды каждой хромосомы расходятся к полюсам клетки в
Биология
При митозе хроматиды каждой хромосомы расходятся к полюсам клетки в
Ответ(ы):
Гость:
Расщеплении на каждом полюсе 2n2c?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Указать каким является предложения по наличию второстепенных членов распространенные или нераспространенные предложение : золотой метелью мчится ...
Физика
Сколько времени нужно для покрытия электролитическим способом изделия слоем сер??бра толщиной 20 мкм, если площадь поверхности изделия 200 см ^ 2, ...
Математика
Из оодного города одновременно в противоположных напровлениях выехали лва велос??педиста. их скорости 15км\чи 17км \ч какой путь проехал каждый ,ко...
Математика
Помогите пожл(( Выразить в годах: 1век 20лет-? 1век 50лет-? 2века 30лет-? 5веков 80лет-? 8веков 40лет-? 10веков-?