Указать каким является предложения по наличию второстепенных членов распространенные или нераспространенные предложение : золотой метелью мчится желтый лист
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Указать каким является предложения по наличию второстепенных членов распространенные или нераспространенные предложение : золотой метелью мчится желтый лист
Ответ(ы):
Гость:
Распространенное потому что нам есть второстепенные членв
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