У моллюсков есть специальные органы дыхания, а у еольчатых червей нет. почему?
Биология
У моллюсков есть специальные органы дыхания, а у еольчатых червей нет. почему?
Ответ(ы):
Гость:
Моллюски имеют специализированные органы дыхания (в зависимости от среды обитания) , у кольчатых червей они не у всех. Есть сердце. Органы выделения - почки. Органы чувств. Мантия образует свёрдую раковину.
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