Посуду делали Древние славяне из: а)из глины; б)из металла; в)из дерева.
Окружающий мир
Посуду делали Древние славяне из: а)из глины; б)из металла; в)из дерева.
Ответ(ы):
Гость:
Нет ее уже делали из дерева вчера читала
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