Помогите заполнить пропуски (2х + _) во 2 степени= _ + _ + у во 2 степени
Алгебра
Помогите заполнить пропуски (2х + _) во 2 степени= _ + _ + у во 2 степени
Ответ(ы):
Гость:
(2x+y)^2=2x^2+4x+y^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В музее 280 картин. Из них пейзажей в 3 раза больше, чем натюрмортов, а портретов столько, сколько пейзажей и натюрмортов вместе. Определи число ка...
Математика
Математика
Начерти квадрат со стороной 3 см , закрась 1/3 площади данного квадрата.Сколько квадратных см. ты закрасил
Алгебра
Замените символы ∗ одночленами так, чтобы выполнялось равенство: (∗−∗)^2=36x^2-∗+100x^4y^6 ----------------------------------------------------...
Українська мова