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У + 27 у =1204 14 х - х - 28=167
Математика
У + 27 у =1204 14 х - х - 28=167
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=43. . . !!@!!@@!# х=15 !!!@!@@#
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