У алисы было салфеток вдвое больше,чем у даши.когда алиса связала ещё 6 салфеток,у ??её стало салфеток в 5 раз больше,чем у даши.сколько салфеток было у каждой девочки первоначально?

Математика

У алисы было салфеток вдвое больше,чем у даши.когда алиса связала ещё 6 салфеток,у ??её стало салфеток в 5 раз больше,чем у даши.сколько салфеток было у каждой девочки первоначально?

Автор: Гость