У Ани есть 30 одинаковых кубиков. Сколько различных прямоугольных параллелепипедов она может из них составить, если для построения одного параллелепипеда надо использовать все имеющиеся 30 кубиков. Решение и ответ. НАПИШИТЕ П...

Математика

У Ани есть 30 одинаковых кубиков. Сколько различных прямоугольных параллелепипедов она может из них составить, если для построения одного параллелепипеда надо использовать все имеющиеся 30 кубиков. Решение и ответ. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОНЯТНО Я В 5 КЛАССЕ!!!

Автор: Гость