У бабушки три внука. Если внук заканчивал первый класс то бабушка дарила ему две к??иги если третий класс то три книги и тд. Книги полученные в подарок за все годы внуки ставили на одну полку. Сейчас на полке 23 книги. Известно...

Математика

У бабушки три внука. Если внук заканчивал первый класс то бабушка дарила ему две к??иги если третий класс то три книги и тд. Книги полученные в подарок за все годы внуки ставили на одну полку. Сейчас на полке 23 книги. Известно, что один из внуков старше остальных не меньше чем га два года. Какой класс он окончил?

Автор: Гость