У двох кошиках було 20 груш. Коли з першого кошика взяли 4 груші, в обох кошиках груш стало порівну. Скільки груш було в кожному кошику спочатку
Математика
У двох кошиках було 20 груш. Коли з першого кошика взяли 4 груші, в обох кошиках груш стало порівну. Скільки груш було в кожному кошику спочатку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 было 12 а во 2 было 8
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