У яких іменниках закінчення не впливає на значення слова а)моста-мосту, б)апарата-апарату, в)листопада-листопаду, г)терміна-терміну, д)блока-блоку

Українська мова

У яких іменниках закінчення не впливає на значення слова а)моста-мосту, б)апарата-апарату, в)листопада-листопаду, г)терміна-терміну, д)блока-блоку

Автор: Гость