У яких іменниках закінчення не впливає на значення слова а)моста-мосту, б)апарата-апарату, в)листопада-листопаду, г)терміна-терміну, д)блока-блоку
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У яких іменниках закінчення не впливає на значення слова а)моста-мосту, б)апарата-апарату, в)листопада-листопаду, г)терміна-терміну, д)блока-блоку
Ответ(ы):
Гость:
Іменники, в яких закінчення не впливає на значення слова: а)моста-мосту, в)листопада-листопаду.
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