У яких іменниках закінчення не впливає на значення слова а)моста-мосту, б)апарата-апарату, в)листопада-листопаду, г)терміна-терміну, д)блока-блоку

Українська мова
У яких іменниках закінчення не впливає на значення слова а)моста-мосту, б)апарата-апарату, в)листопада-листопаду, г)терміна-терміну, д)блока-блоку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Іменники, в яких закінчення не впливає на значення слова: а)моста-мосту, в)листопада-листопаду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ночевать разбор слова по составу
Ответить
Алгебра
ЛОГАРИФМЫ. Помогите решить, пожалуйста. Не понимаю, как такое решать
Ответить
Математика
Напишите все цифры, которые можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство: 0,001<0,0*1
Ответить
Русский язык
Какого разряда местоимение у меня
Ответить
Русский язык
Родное слово 1 класс стр 30 упр 4
Ответить