У=√х³-9х все деленное на х

Алгебра
У=√х³-9х все деленное на х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{x(x-3)(x+3)≥0 {x≠0            _                  +                _                  + --------------[-3]-------------(0)-------------[3]------------------ x∈[-3;0) U [3;∞)
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