У=√х³-9х все деленное на х
Алгебра
У=√х³-9х все деленное на х
Ответ(ы) на вопрос:
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{x(x-3)(x+3)≥0 {x≠0 _ + _ + --------------[-3]-------------(0)-------------[3]------------------ x∈[-3;0) U [3;∞)
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