1й вариант ,повар вареник поварешки варево варенье _ягоды ,плоды ,сваренные в сахаре. ,— горячее жидкое кушанье . — маленький вареный пирожок . ,—мастер по приготовлению пищи.,—большая ложка для разливания жидкой пищи. 2вариант...
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1й вариант ,повар вареник поварешки варево варенье _ягоды ,плоды ,сваренные в сахаре. ,— горячее жидкое кушанье . — маленький вареный пирожок . ,—мастер по приготовлению пищи.,—большая ложка для разливания жидкой пищи. 2вариант. зимовщик ,зимовка, озимь ,зимник, зимовать. — проводить где ,_нибудь зиму. —место, где проводят зиму. — человек ,который находиться на зимовке. —дорога ,которая проложена по снегу. —всходы ржи, пшеницы ,помеченные осенью ,под зиму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варенье - ягоды в сахаре повар - мастер по приготовлению вареный пирожок - вареник горячее кушанье - варево ложка для разлива- поварешка находится в зимовке - зимовщик место, где проводят зиму - зимовка всходы пшеницы - озимь дорога по снегу - зимник проводить зиму - зимовать
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