1й вариант ,повар вареник поварешки варево варенье _ягоды ,плоды ,сваренные в сахаре. ,— горячее жидкое кушанье . — маленький вареный пирожок . ,—мастер по приготовлению пищи.,—большая ложка для разливания жидкой пищи. 2вариант...

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1й вариант ,повар вареник поварешки варево варенье _ягоды ,плоды ,сваренные в сахаре. ,— горячее жидкое кушанье . — маленький вареный пирожок . ,—мастер по приготовлению пищи.,—большая ложка для разливания жидкой пищи. 2вариант. зимовщик ,зимовка, озимь ,зимник, зимовать. — проводить где ,_нибудь зиму. —место, где проводят зиму. — человек ,который находиться на зимовке. —дорога ,которая проложена по снегу. —всходы ржи, пшеницы ,помеченные осенью ,под зиму.

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