Какую формулу должна иметь траектория движения тела, что б пройденный им путь рав??ялся перемещению Пожалуйста, не могу решить, думала что уже все, но надежда только здесь:))
Физика
Какую формулу должна иметь траектория движения тела, что б пройденный им путь рав??ялся перемещению Пожалуйста, не могу решить, думала что уже все, но надежда только здесь:))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль перемещения - это длина отрезка, соединяющего начальную и конечную точки движения. Т. к. длина любой другой линии, соединяющей эти точки, не равна этой длине (превышает ее) , то траектория должна совпадать с вектором перемещения - быть прямолинейной.
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