ABCD параллелограмм ,угол BAD=30градусов. Остальные углы?
Геометрия
ABCD параллелограмм ,угол BAD=30градусов. Остальные углы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов параллелограмма=360 градусов углы параллелограмма попарно параллельны и равны Сумма двух углов=30+30=60 градусов Сумма оставшихся двух углов=360-60=300 градусов значит каждый угол =300:2=150 градусов Ответ:60, 60, 150, 150
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