ABCD параллелограмм ,угол BAD=30градусов. Остальные углы?

Геометрия
ABCD параллелограмм ,угол BAD=30градусов. Остальные углы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов параллелограмма=360 градусов углы параллелограмма попарно параллельны и равны Сумма двух углов=30+30=60 градусов Сумма оставшихся двух углов=360-60=300 градусов значит каждый угол =300:2=150 градусов Ответ:60, 60, 150, 150
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Уравнение соответствующих реакций , подтверждающий атмосферный характер хрома 3
Ответить
Русский язык
Решить... 15 баллов с 1 по 10
Ответить
Математика
Вычисли удобным способом (47+29)-17=? (50+37)-27=? (78+9)-48=?
Ответить
Математика
Задача учебник 2класса Чекин.У одной наседки было 12цыплят,а у другой 9.Сколько цыплят было у двух наседок?
Ответить
Математика
Как найти tg(a), если 2tg(a)-sin(a)+5cos(a)=10 ????
Ответить