Уравнение соответствующих реакций , подтверждающий атмосферный характер хрома 3

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Наверное, все-таки амфотерный характер. Амфотерность - свойство вещества реагировать и как кислота - с основаниями и основными оксидами, и как основание - с кислотами и кислотными оксидами. Это свойство характерно для гидроксидов переходных металлов, в том числе для хрома. Реакции гидроксида хрома (III) C кислотами реагирует как обычное основание: Cr(OH)₃ + 3 HCl = CrCl₃ + 3 H₂O Реагирует и с щелочами: Cr(OH)₃ + 3 NaOH = Na₃[Cr(OH)₆] - образуется растворимое комплексное соединение - гексагидроксохромат (III) натрия. С гидроксидами натрия и лития возможно образование хромитов (солей хромистой кислоты HCrO₂, где хром в степени окисления +3) этих металлов: Cr(OH)₃ + NaOH = NaCrO₂ + 2 H₂O Оксид хрома (III) также проявляет амфотерные свойства. Он реагирует (в виде порошка) с сильными кислотами (как обычный основный оксид): Cr₂O₃ + 6 HCl = 2 CrCl₃ + 3 H₂O А при сплавлении с щелочами образует хромиты: Cr₂O₃ + 2 KOH = 2 KCrO₂ + H₂O