Переведите число 11001001 2 в десятичную систему счисления
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Переведите число 11001001 2 в десятичную систему счисления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110010012 в двоичной системе счисления и хотите перевести его в десятичную. Делаем это вот таким образом : 110010012 = 1∙2^7 +1∙2^6+0∙2^5+0∙2^4+1∙2^3+0∙2^2+0∙2^1+1∙2^0 = 128+64+0+0+8+0+0+1 = 201
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