Расшифровка формулировки ДСП

Экономика
Расшифровка формулировки ДСП
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДСп - это удельные переменные издержки, соответственно, материальные, амортизационные и трудовые.
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