Помогите вставить запятые:Ходит по лесу осень развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки.Первые палые листья запестрели на влажных дорогах на тихих потемневших водах речных Подче...

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Помогите вставить запятые:Ходит по лесу осень развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки.Первые палые листья запестрели на влажных дорогах на тихих потемневших водах речных Подчеркните главные члены предложения.Выделите в словах первого предложения окончания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходит по лесу осень, развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины, убирает в золото осинки и берёзки. (подлежащее - осень, сказуемые - ходит, развешивает, убирает)  Первые палые листья запестрели на влажных дорогах, на тихих, потемневших водах речных заливов. (подлежащее - листья, сказуемое - запестрели)
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