Помогите вставить запятые:Ходит по лесу осень развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки.Первые палые листья запестрели на влажных дорогах на тихих потемневших водах речных Подче...

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Помогите вставить запятые:Ходит по лесу осень развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки.Первые палые листья запестрели на влажных дорогах на тихих потемневших водах речных Подчеркните главные члены предложения.Выделите в словах первого предложения окончания.

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