Напишите краткое содержание Гоголь"Тарас Бульба" 1-6 глава,пожалуйста

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Краткий пересказ «Тараса Бульбы»: 1-2 главы Братья Андрий и Остап вернулись домой после учебы в Киевской академии. Старшему сыну Тараса не понравились насмешки отца над их нарядом. Он сразу же вступил с ним в кулачный бой. Во двор выбежала мать и бросилась обнимать сыновей. Отцу не терпелось увидеть Андрия и Остапа в бою. Отъезд на Сечь Тарас Бульба назначил через неделю. Правда, выпив горилки, он решил отправиться туда уже утром. Братья пораньше переоделись в казацкие одежды, взяли оружие и были готовы к отъезду. Тарас в пути вспоминал о своей молодости. Остап мечтал только о войне и пирушках. Андрий был таким же храбрым и сильным, как брат, но в то же время и более чувствительным. Он постоянно вспоминал польскую панночку, которую встретил в Киеве. Однажды, зазевавшись на улице, Андрий почти попал под колеса панской колымаги. Он упал прямо в грязь лицом, а когда поднялся, увидел, что из окна за ним наблюдает девушка. На следующую ночь он пробрался в комнату к ослепительно красивой молодой полячке. Она сначала испугалась, а потом увидела, что бурсак и сам сильно смущен. Служанка-татарка незаметно вывела его из дома. Наконец казаки подъехали к берегу Днепра и переправились паромом на остров