Помогите решить номер 116 5 класс срочно

Математика
Помогите решить номер 116 5 класс срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезок АС=7+5=12см,а также может АС=7-5=2см.Ответ зависит от того в какой стороне отрезка будет отложена точка С. 
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