Помогите решить номер 116 5 класс срочно
Математика
Помогите решить номер 116 5 класс срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезок АС=7+5=12см,а также может АС=7-5=2см.Ответ зависит от того в какой стороне отрезка будет отложена точка С.
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