Помогите решить задачку по физике, очень надо!

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Дано: l=100 м; S=4 мм2 Найти: R — ? Решение Формула для расчёта величины электрического сопротивления провода имеет вид R={rho}*{l/S}, где rho=0,028 (Ом×мм2)/м – удельное сопротивление алюминия Подставив в формулу числовые значения физических величин, рассчитаем значение сопротивления алюминиевого провода R={rho}*{l/S}=0,028*{100/4}=0,7 Ом