Х/2-2х-3/8gt;1 решите неравенство

Математика
Х/2-2х-3/8gt;1 решите неравенство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче, к общему знаменателю. Потом считаешь. Переносишь единицу и тоже к общему знаменателю. Затем числитель больше 0 знаменатель не равен нулю. И дальше чертиш ось х отмечаешь 2.5 и штриховкой показываешь, что больше(тоесть от 2.5 в право до конца) хпринадлежит 2.5 до +бесконечности
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