Х/2-2х-3/8gt;1 решите неравенство

Гость: Гость:

Короче, к общему знаменателю. Потом считаешь. Переносишь единицу и тоже к общему знаменателю. Затем числитель больше 0 знаменатель не равен нулю. И дальше чертиш ось х отмечаешь 2.5 и штриховкой показываешь, что больше(тоесть от 2.5 в право до конца) хпринадлежит 2.5 до +бесконечности