Номер 6, 7, 8, 9, 10 пожалуйста помогите
Математика
Номер 6, 7, 8, 9, 10 пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6. ответ в одном м 100см=Б 304 см 7.Б 2399<2400 8.p=39+39+39+39=156дм 9.24×1/8=3 (конф) с вишнев.начинкой 10.х=54÷6=9 (А)
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